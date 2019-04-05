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  • 05.04.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 19:22

erteleme kararını ’da verecek

Avrupa Komisyonu, ’ın Avrupa Birliği’nden () ayrılma maddesi olan 50’nci Madde’nin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın ’da düzenlenecek olan Komisyon toplantısında verileceğini duyurdu.

AB kritik kararı 10 Nisan'da verecek

Komisyon, karara ilişkin başka bir açıklama yapmazken, Başbakanı Theresa May, şimdiye kadar bir kez ertelenen 'in Birleşik Krallık'ın Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu lerine katılmadan 'den ayrılması için son gün olan 30 Haziran'a ertelenmesini talep etmişti.

'in, söz konusu süreci bir yıla kadar erteleyebileceği fakat bu durumda Birleşik Krallık'ın söz konusu parlamento seçimlerine katılması gerektiği belirtilirken, medyada yer alan çeşitli haberler bütün AB liderlerinin söz konusu ertelemeyi desteklemeyebileceğini öne sürdü.

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