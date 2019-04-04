Yeni Zelanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan Cuma günü Christchurch Yüksek Mahkemesinde düzenlenmesi beklenen duruşmada terör saldırasından tutuklanan şahsın, 50 cinayet ve 39 cinayet girişimi için ayrı ayrı suçlanacağı ifade edildi.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE

Ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesi'ndeki tek kişilik hücresinde tutulan terörist Brenton Tarrant'ın, yarınki duruşmaya kamera bağlantısıyla katılması bekleniyor.

Christchurch Yüksek Mahkemesinde kısa sürmesi beklenen duruşmada herhangi bir savunma veya karar alınmayacak, daha önce avukat istemediğini açıklayan teröriste avukat isteyip istemediğinin sorulması ve varsa idari prosedürlerin görüşülmesi gündeme gelecek.

12 MEDYA KURULUŞUNA RET

Öte yandan, duruşma sırasında medya mensupları salona girebilecek ancak ses, görüntü ve fotoğraf çekilmesi yönünde 12 medya kuruluşunun başvurusu mahkeme hakimi tarafından reddedildi.

50 KİŞİ ÖLDÜ, 50 KİŞİ YARALANDI

Yeni Zelanda'nın Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.