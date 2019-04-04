Veliaht Prensi Selman'tan çılgın takas

Dünyanın en pahalı tablosu unvanına sahip "Salvator Mundi" Leonardo Da Vinci'nin en önemli eserlerinden biri. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın 450 milyon dolara aldığı tablo kaybolmuştu. ABD'nin tabloya el koyduğu da yazılmıştı. Son iddia Alman medyasından geldi.
Dünyanın Kurtarıcısı adlı bu özel tablonun, BAE Şeyhi Zayid Al Nahyan'da olduğu iddia edildi. Prens Selman'ın Nahyan'ın yatıyla tabloyu takas ettiği belirtildi.
Dünyanın Kurtarıcısı adlı bu özel tablonun, BAE Şeyhi Zayid Al Nahyan'da olduğu iddia edildi. Prens Selman'ın Nahyan'ın yatıyla tabloyu takas ettiği belirtildi.
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