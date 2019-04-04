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Veliaht Prensi Selman'tan çılgın takas

Prensleri tutuklatan, yazar Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini veren Arabistan Veliaht Prensi Selman yine manşetlerde... 450 milyon dolara satın aldığı tablosunu, ’ın yatıyla takas etti...

Çılgın takas
Dünyanın en pahalı tablosu unvanına sahip "" Leonardo Da Vinci'nin en önemli eserlerinden biri. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın 450 milyon dolara aldığı tablo kaybolmuştu. ABD'nin tabloya el koyduğu da yazılmıştı. Son iddia Alman medyasından geldi.



Dünyanın Kurtarıcısı adlı bu özel tablonun, 'da olduğu iddia edildi. Prens Selman'ın Nahyan'ın yatıyla tabloyu takas ettiği belirtildi.

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