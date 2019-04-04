Mona Lisa ile bir gece

400 bin kişiye konaklama hizmeti sunan Airbnb, 1 kişiye Louvre'de 1 gece konaklama vaad etti. http://airbnb.com/louvre sitesine girip, kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak dolduruyorsunuz.
Seçilecek bir kişi de 30 Nisan'da geceyi Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosuna bakarak geçirecek.
Seçilecek bir kişi de 30 Nisan'da geceyi Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosuna bakarak geçirecek.
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