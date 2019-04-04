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ile bir gece

400 bin kişiye konaklama hizmeti sunan , 1 kişiye Louvre'de 1 gece konaklama vaad etti.

Mona Lisa ile bir gece
400 bin kişiye konaklama hizmeti sunan , 1 kişiye Louvre'de 1 gece konaklama vaad etti. http://airbnb.com/louvre sitesine girip, kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak dolduruyorsunuz.



Seçilecek bir kişi de 30 Nisan'da geceyi Louvre Müzesi'nde tablosuna bakarak geçirecek.

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