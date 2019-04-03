Her seçim döneminin öncesinde ve sonrasında Türkiye ve Erdoğankarşıtı yaptığı algıyla ön plana çıkan yayın kuruluşlarından The Times gazetesi yine bir skandala imza attı.

Yerel seçimde AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın oylarının çalınarak başta CHP olmak üzere başka partilere kaydırıldığı iddiaları ortadayken ve YSK tarafından seçiminin resmi sonuçları açıklanmamışken, gazete, Türkiye seçimleri hakkında haber, analiz ve bir de başyazı yayımladı.

İşte Times'ın analiz haberinden detaylar;

AK Parti'nin seçimlerde birinci parti çıkmasını ve girdiği her bölgede tüm partilerden daha büyük bir başarı elde etmesine haberinde hiç değinmeyen gazete, seçmenin Erdoğan'ı "kötü giden ekonomi nedeniyle cezalandırmış olabileceği"ni belirtirken, Erdoğan'ın seçim kampanyasını kendisi için bir güvenoyuna dönüştürdüğünü iddia ederek kampanyanın "ters teptiği"ni yazdı.

Ülkede 4.5 yıl seçim olmamasını hatırlatan gazete, Erdoğan'ın AK Partili seçmeni tutmak için yeni yollar bulması gerektiğini şu cümlelerle açıklıyor: "Şartlar kötüleştikçe, Erdoğan'ın partisi AKP, İslami ideolojisinden çok teknokratik veriminden dolayı kendilerini destekleyen birçok seçmeni kaybetti. Hiç seçim olmadığı 2023'e kadar geçecek sürede Erdoğan, seçmen tabanını sadık ve bağlı tutabilmek için yeni yollar bulmalı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca "IMF'ye gitmeyeceğiz" sözlerini es geçen gazete, "Hükümet, kurtarma paketi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) gidebilir" diyerek algı yapmaya çalıştı.





Times'ın başyazısından detaylar;

Ülkesindeki Brexit krizini yok sayan ve Türkiye seçimlerine tam mesai harcayan gazete, başyazısında Erdoğan'a atıfta bulunup "Sultan zor durumda" manşetini attı.

Erdoğan'ı hedef alan ve Türkiye ekonomisine yapılan saldırılara göz yuman gazetenin haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı siyasi muhaliflerini serbest bırakmalı ve ekonomiyi açmalı. Türkiye'nin modernliğe ve refaha yönelmesi büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatıydı. Şimdi ise ekonomi küçülüyor, gıda fiyatları artıyor, işsizlik artıyor ve hükümete muhalif olanların çoğu ya susturuluyor ya da hapiste. Bu da Erdoğan'ın icraatı" denildi.

Resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaybedilmesi üzerinden algı operasyonu çekmeye kalkan gazete, bir de Erdoğan'a akıl vermeye çalıştı: "Bu şehirler Türk ekonomisin güç merkezleri. Erdoğan, geçen yıl seçildikten sonraki ilk sandık sınavında bu şehirlerin güvenini kaybetmiş görünüyor. Kendisini modern zamanların sultanı olarak hayal etmeyi seven Erdoğan gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldı. Bu ona düşünmek için zaman aralığı tanımalı. Muhalefeti daha çok bastırmak ile ekonomiyi, müttefikleriyle ilişkilerini kötü idare ettiğini açıkça kabul etmek arasında stratejik bir tercih var. Ancak ikinci yolu tercih ederse yatırımcıların güvenini geri kazanır."

BİR KÜSTAHLIK DA BLOOMBERG'DEN

Bloomberg yazarı Eli Lake, yerel seçimlere yönelik AK Parti'nin yaptığı itirazlardan rahatsız oldu. Yazdığı yazıda Avrupa ve ABD'nin devreye girmesini talep eden Lake, "Erdoğan'ın seçimleri çalmasına izin verme"dedi.

Küstah yazısında ABD'nin eski Ankara büyükelçisi Eric Edelman'ın görüşlerine de yer veren Lake, sonuçlar iptal edilirse "Türkiye'deki seçimlerin sonu olur" dediğini aktardı.

Batı sonuçlanmamış seçime neden müdahale ediyor: