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Oyunbozan Washington

Oyunbozan Washington
Dünyayı mafya gibi yönetmek isteyen 'nin 'un Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "F-35'lerin operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır" dedi. Pentagon'un açıklaması, 'nın 'dan S-400 satın almasına karşılık olarak ABD'den gelen ilk somut hamle olarak yorumlandı. Ancak aynı ABD, üyesi Slovenya ve 'ın S-300 almasına sessiz kalmıştı.

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