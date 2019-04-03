Oyunbozan Washington

Dünyayı mafya gibi yönetmek isteyen ABD'nin Savunma Bakanlığı Pentagon'un Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "F-35'lerin operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır" dedi. Pentagon'un açıklaması, Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın almasına karşılık olarak ABD'den gelen ilk somut hamle olarak yorumlandı. Ancak aynı ABD, NATO üyesi Slovenya ve Yunanistan'ın S-300 almasına sessiz kalmıştı.
- Dünya
- 03.04.2019
- Gazete
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