Mısır’da yaklaşık 4 bin 500 yıllık mezar bulundu. Mezarın milattan önce 2388-2356 yılları arasında hüküm süren Beşinci Haneden döneminden olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlar, Mısır'da soylu birinin mezarının keşfedildiğini açıkladı. Tarihi Eserler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, mezar başkent Kahire'nin dışındaki Sakkara Piramitleri civarında bulundu. Mezarın milattan önce 2388-2356 yılları arasında hüküm süren Beşinci Haneden döneminden olduğu tahmin ediliyor.
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