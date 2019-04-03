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  • 03.04.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 09:31

'da bulundu! Tam 4 bin 500 yıllık...

’da yaklaşık 4 bin 500 yıllık mezar bulundu. Mezarın milattan önce 2388-2356 yılları arasında hüküm süren Beşinci Haneden döneminden olduğu tahmin ediliyor.

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