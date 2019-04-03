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  • 03.04.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 09:14

'dan önemli açıklama! Sadece bir yolu var

Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizinin çözümünün tek yolunun "müzakere masası" olduğunu belirtti.

Katar'dan önemli açıklama! Sadece bir yolu var

resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'daki Georgetown Üniversitesi'ne misafir olan Al Sani, yaptığı konuşmada, Katar'a haksız olarak dayatılan bu ablukanın, bölgede jeopolitik bir dönüşüm noktası olduğunu belirtti.

Körfez krizinin çözümünün, "müzakere masasından" geçtiğini vurgulayan Al Sani, çeşitliliğiyle öne çıkan toplumun, sunduğu değerli katkıları ve ülkenin kalkınması için üstlendiği rolü takdir ettiklerini dile getirdi.

, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısıryönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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