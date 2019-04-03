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  • 03.04.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 12:09

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Türkiye'yi ziyaret edecek

, yakında Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Dün akşam saatlerinde başkent 'ta düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan , hiçbir komşu ülkeyle sorun yaşamak istemediklerini ve Irak'ın politikasının herkese açılmak olduğunu belirterek kısa zaman içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Kısa zaman içerisinde ve 'ı da ziyaret edeceğini söyleyen Abdülmehdi, ülkenin iç işleriyle ilgilenmek için ziyaretlerinin kısa olacağının altını çizdi.

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