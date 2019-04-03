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  • 04.04.2019 03:13
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 03:13

ABD 'nın yeni sözcüsü oldu

ABD , Bakanlığın yeni sözcüsünün eski televizyon sunucusu (37) olduğunu duyurdu.

Pompeo yeni ismi açıkladı!

ABD , Bakanlığın yeni sözcüsünün eski televizyon sunucusu (37) olduğunu duyurdu.

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortagus'un resmen Bakanlık sözcüsü olduğunu ilan etti.

Pompeo, açıklamasında, "Yeni Bakanlık sözcümüz olarak Morgan Ortagus'a hoşgeldin demekten memnuniyet duyuyorum. ABD dış politikasını savunma ve bu alandaki iletişimimiz için verdiğimiz mücadeleye kendisi liderlik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra ABD Sözcüsünün kullandığı "statedeptspox" uzantılı Twitter hesabı, Orgatus'un fotoğrafı ve bilgileri ile güncellendi.



YİNE FOX NEWS'TEN
İlk Twitter paylaşımında Pompeo'ya teşekkür eden Ortagus, daha önceki Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert gibi muhafazakar ve ABD Başkanı 'a yakın olarak bilinen Fox News kanalından Bakanlığa geçen isimlerden biri oldu.

Ortagus, ulusal güvenlik analisti olarak yorum yaptığı Fox News kanalından geçen hafta ayrılmıştı.

Önceki sözcü Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterildiği için Bakanlıktaki görevinden ayrılmış ancak daha sonra ailevi nedenlerle BM için önerilen görevden de geri çekilmişti.

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