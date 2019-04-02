Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’dan tepki çeken paylaşım

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından başlayan geçersiz oy ve usulsüzlük tartışmaları devam ediyor. İstanbul'da AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 23 bin, geçersiz oy sayınının ise 319 bin 500 olması nedeni ile seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Tam da bu kritik süreç devam ederken Fransa'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ve özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris'in dostluğundan şüpheniz olmasın." sözlerine yer verdi. Hidalgo'nu bu zamansız paylaşımı sosyal medyada tepkilere yol açtı.