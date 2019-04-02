Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 02.04.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 21:31

Belediye Başkanı ’dan tepki çeken paylaşım

Usulsüzlük tartışmalarının sürdüğü lerine ilişkin Belediye Başkanı ’dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Hidalgo'nu bu zamansız paylaşımı da tepkilere yol açtı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’dan tepki çeken paylaşım

2019 lerinin ardından başlayan geçersiz oy ve usulsüzlük tartışmaları devam ediyor. 'da adayı ile 'nin adayı arasındaki farkın 23 bin, geçersiz oy sayınının ise 319 bin 500 olması nedeni ile sonuçlarına itiraz edildi.

Tam da bu kritik süreç devam ederken 'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Belediye Başkanı hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "'nin ve özellikle , İstanbul ve 'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris'in dostluğundan şüpheniz olmasın." sözlerine yer verdi. Hidalgo'nu bu zamansız paylaşımı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriParis Belediye Başkanı Anne Hidalgo’dan tepki çeken paylaşım
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri