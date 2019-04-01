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  • 01.04.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 19:27

'den acı haberler gelmeye devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

’in Sichuan eyaletinde yaşanan orman ında ölü sayısı 30’a yükseldi.

O ülkeden acı haber! Sayı 30'a yükseldi...

'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk ilindeki Muli bölgesinde Cumartesi günü başlayan orman ı devam ediyor. Askeri birimlerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki helikopter gönderdiği, 689 kişinin ise alevleri kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi.

Yaklaşık 4 bin metre yükseklikte çıkan yangında alevlerin kapladığı alanın 2 hektarı bulduğu bildirildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, yangına müdahale etmeye çalışan 27 itfaiyecinin ve bölgede yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangının şu an için bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit etmediği açıklandı.

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