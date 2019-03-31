Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında 1999'dan bu yana görev yapan Türk askeri, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi başardı. Mehmetçik, ihtiyaç sahibi 500 Kosovalı aileye yardım paketleri dağıttı. Türk askerlerini karşılarında gören aileler, 20 yıldan bu yana Mehmetçiğin kendilerine yardım ettiğini anlattı. Türkiye'ye teşekkür mesajları yolladı.
- Dünya
- 31.03.2019
- Gazete
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