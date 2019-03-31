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'da barış gücü bünyesi altında 1999'dan bu yana görev yapan , ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Sağol asker
'da barış gücü bünyesi altında 1999'dan bu yana görev yapan , ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi başardı. , ihtiyaç sahibi 500 Kosovalı aileye yardım paketleri dağıttı. Türk askerlerini karşılarında gören aileler, 20 yıldan bu yana Mehmetçiğin kendilerine yardım ettiğini anlattı. 'ye teşekkür mesajları yolladı.

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