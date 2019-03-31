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  • 31.03.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 13:52

İngiliz ajansı Reuters'tan ler için algı operasyonu! Erdoğan düşmanlığını gizlemedi

Türkiye'deki her öncesi provokasyon yapan İngiliz ajansı Reuters, lerinin başlamasının ardından skandal bir habere imza attı. Haberde "Türkler, Erdoğan’ın büyük şehirleri kaybedebileceği öngörülen yerel seçimlerde oy kullanmaya başladı" başlığını kullanılarak algı operasyonuna imza atıldı.

Türkiye leriyle, daha önceki lerde olduğu gibi dünyaya demokrasi dersi vermeye devam ediyor.

Ancak seçimlere gidilirken dış basında yürütülen algı operasyonları, dikkat çekiyor.

Bu sabah İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye'deki seçimleri haberleştirerek dünyaya duyurdu. Haberin başlığı beklediğiniz gibi 'Türkiye seçimlere gidiyor' ya da 'Türkler sandık başında' şeklinde değildi.

"ERDOĞAN'IN KAYBEDEBİLECEĞİ BÜYÜK ŞEHİRLER"
Reuters haberinde, "Türkler, Erdoğan'ın büyük şehirleri kaybedebileceği öngörülen yerel seçimlerde oy kullanmaya başladı" başlığını kullandı. Tabii, bu algı operasyonlarıyla dolu haberler, milletin iradesine gölge düşüremeyecek.

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