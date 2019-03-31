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'li oyuncu ve Mülteciler Jolie'den BM 'nda önemli çağrı

Güzel çağrı
'li oyuncu ve Mülteciler Jolie, BM 'nda konuşma yaptı. Güzel oyuncu, her geçen gün mültecilerin ve savaşların sayısının arttığını açıkladı. Savaş ve çatışmaların kurbanlarının yarısından fazlasının kadın ve kız çocukları olduğunu belirten Jolie, hükümetlere sivillerin korunması çağrısını yaptı.

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