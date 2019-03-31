ABD'li oyuncu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Güzel oyuncu, her geçen gün mültecilerin ve savaşların sayısının arttığını açıkladı. Savaş ve çatışmaların kurbanlarının yarısından fazlasının kadın ve kız çocukları olduğunu belirten Jolie, hükümetlere sivillerin korunması çağrısını yaptı.
- Dünya
- 31.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.