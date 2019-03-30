Dünya, 15 Mart günü Yeni Zelanda'da katledilen 51 Müslüman için ağladı. Yeni Zelanda, terör kurbanlarını unutmadı. Şehitler için dün "Ulusal Anma Töreni" yapıldı. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı anma töreninde, gözyaşları sel olup aktı. Törende şehitlerin isminin okunduğu sırada duygulu anlar yaşandı. Saldırın ardından başörtüsü takıp şehitlerin acısını derinden hisseden Başbakan Jacinda Ardern de törene katıldı.
Ülke tarihinin en karanlık gününden 14 gün sonra tekrar bir araya geldiklerini ifade eden Ardern, "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım. Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamü aleyküm; barış sizinle olsun" açıklamasını yaptı.
Ülke tarihinin en karanlık gününden 14 gün sonra tekrar bir araya geldiklerini ifade eden Ardern, "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım. Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamü aleyküm; barış sizinle olsun" açıklamasını yaptı.
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