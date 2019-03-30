Papua Yeni Gine'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Papua Yeni Gine'de merkez üssü Yeni Britanya Adası olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI

Yerel saatle 21:20'de meydana gelen deprem yerin 33 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.