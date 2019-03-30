İspanya'nın Barselona kentinde, yeni kurulan aşırı sağ parti Vox'un mitingini protesto etmek isteyen ayrılıkçı Katalan gruplar polisle çatıştı. Katalonya Bölgesi polisi çatışma sonucu aralarında bir polis bulunan beş kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Barselona kentinde kent meydanında düzenlenen mitinge katılmak için gelen bir kişi, protestocular tarafından darp edildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 protestocu gözlatına alındı.

Ayrılıkçı Katalanlar'ın polisle çatışması sebebiyle sokaklar savaş alanına döndü.

İspanya'da aşırı sağı temsil eden Vox Partisi 28 Nisan'da düzenlenecek genel seçimlerde Madrid Parlamentosu'na girmek için yarışıyor. Partinin, ayrılıkçı Katalan gruplara ve partilere karşı oldukça sert bir siyaset yürüttüğü biliniyor.

