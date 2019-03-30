Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 31.03.2019 02:55
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 02:55

'da ayrılıkçı gruplar polisle çatıştı

'nın kentinde, yeni kurulan parti Vox'un mitingini etmek isteyen ayrılıkçı Katalan gruplar polisle çatıştı.

Barselona'da sokaklar savaş alanına döndü

'nın kentinde, yeni kurulan parti Vox'un mitingini etmek isteyen ayrılıkçı Katalan gruplar polisle çatıştı. Katalonya Bölgesi polisi çatışma sonucu aralarında bir polis bulunan beş kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Barselona kentinde kent meydanında düzenlenen mitinge katılmak için gelen bir kişi, protestocular tarafından darp edildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 protestocu gözlatına alındı.

Ayrılıkçı Katalanlar'ın polisle çatışması sebebiyle sokaklar savaş alanına döndü.

İspanya'da aşırı sağı temsil eden Vox Partisi 28 Nisan'da düzenlenecek genel seçimlerde Madrid Parlamentosu'na girmek için yarışıyor. Partinin, ayrılıkçı Katalan gruplara ve partilere karşı oldukça sert bir siyaset yürüttüğü biliniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriBarselona'da ayrılıkçı gruplar polisle çatıştı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri