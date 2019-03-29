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Steve Jobs’un eşi Laurene ada satın aldı

Kanserden hayatını kaybeden ’ın kurucusu Steve Jobs’un eşi Laurene, 60 milyon dolara ’da ada satın aldı...

Parayla mutluluk
19 milyar dolarlık nakit servetiyle dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Laurene Powell Jobs, Karayip Denizi'nin doğusunda yer alan ve Barbuda Adası'ndan çok önemli bir kara parçası satın aldı. Nakit olarak 60 milyon dolar ödeyen Steve Jobs'un eşi, yılın 3 ayını bu adada geçireceğini söyledi. 56 yaşındaki Laurene Powell Jobs, 19 yaşındaki kızı Eve ve sevgilisi olan Washington eski Belediye Başkanı Adrian Fenty ile önümüzdeki ay Antigua ve Barbuda Adası'na gideceği belirtildi. 100 milyon dolar değerindeki Venus isimli yat birkaç gün önce yola çıkartan Laurene Powell Jobs, şirket işleriyle tamamen profesyonellerin ilgilendiğini söylemişti.

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