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  • 29.03.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 09:07

'dan 'a şok

, 'a yönelik silah ını durdurma kararını 6 ay daha uzattı. Yapılan açıklamada, bu süre içinde yeni başvuruların da onaylanmayacağı bildirildi

Almanya'dan Suudi Arabistan'a şok

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, 'a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. AA'nın haberine göre; açıklamada, bu süre içinde prensip olarak yeni başvuruların da onaylanmayacağı ifade edildi.

'da hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile (SPD) arasında, Suudi Arabistan'a uygulanan silah yasağının uzatılıp uzatılmaması konusunda görüş ayrılığı bulunuyordu.

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