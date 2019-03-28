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  • 28.03.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 10:27

ve ’dan ’de ortak tatbikat

Donanması, süreci kapsamında Donanması ile ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştirdi.

Ukrayna ve Fransa’dan Karadeniz’de ortak tatbikat

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Donanması ile 'de ortak tatbikat düzenlendiği açıklandı. Tatbikatın PASSEX programı kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. Tatbikata Fransız Donanması'na ait mayın tarama gemisi "Capricorne" ve Ukrayna Donanması'na ait füze botu "Priluki" katıldı.

Mart ayının başlarında Türk Donanması'na ait 2 savaş gemisi, Odessa şehri açıklarında Ukrayna Donanması ile beraber bir tatbikat düzenlemişti.

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