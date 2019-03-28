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  • 28.03.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 12:36

duyurdu! , Trump'ın çağrısını reddetti

, Trump'ın çağrısını geri çevirdi. 'den gelen açıklamada, Başkanı Trump'ın "Askeri güçlerini 'dan çek" çağrısının reddedildiği belirtildi.

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