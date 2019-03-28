Catherine Zeta Jones tasarladığı türban modelleriyle İslam düşmanlarının hedefi oldu

Dünya, Yeni Zelanda'da yaşanan İslamofobik terör saldırısıyla sarsıldı. Her inanıştan insan, camide namaz kılarken, katledilen 51 Müslüman için ağladı. İslam düşmanları ise yine durmadı. Irkçıların hedefinde bu kez İngiliz oyuncu Catherine Zeta Jones vardı. Oscar ödüllü oyuncu, tasarım işine başladı. Osmanlı sultanlarının kaftanlarına ilgi duyan Jones, son zamanlarda türban modelleri tasarladı. Irkçılar, sırf başörtüsü tasarladığı için sosyal medya üzerinden ünlü yıldıza hakaretler yağdırdı. Çirkin tepkilere aldırış etmeyen Jones, "İnançlara saygı" çıkışı yaptı. Türbanın tüm dünyada kullanıldığını vurguladı. Ünlü yıldız, ayrıca İtalyan oyuncu Sophia Loren'in türbanlı fotoğrafını İnstagram'dan "Loren türbanlara olan sevgimi onaylıyor" notuyla paylaştı.
Jones, sosyal medya hesabına Sophia Loren'in türbanlı fotoğrafını yükledi. "Biraz saygı" diyerek İslam düşmanlarına ders verdi.
Jones'un türban tasarımları otoritelerden tam not aldı.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cami saldırısının ardından şehit olan Müslümanlar'la kenetlendi. Başörtüsü takarak Müslümanlar'ın acısını derinden hissetti. Sergilediği örnek tavır, kalpleri fethetti. Ardern, "Başörtüsü takmam insanlara güven verdi" dedi. Ancak Ardern'in başörtüsü hassasiyeti, İslam düşmanlarını rahatsız etti. Ardern'in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.
Jones, sosyal medya hesabına Sophia Loren'in türbanlı fotoğrafını yükledi. "Biraz saygı" diyerek İslam düşmanlarına ders verdi.
Jones'un türban tasarımları otoritelerden tam not aldı.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cami saldırısının ardından şehit olan Müslümanlar'la kenetlendi. Başörtüsü takarak Müslümanlar'ın acısını derinden hissetti. Sergilediği örnek tavır, kalpleri fethetti. Ardern, "Başörtüsü takmam insanlara güven verdi" dedi. Ancak Ardern'in başörtüsü hassasiyeti, İslam düşmanlarını rahatsız etti. Ardern'in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.
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