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Catherine Zeta Jones tasarladığı türban modelleriyle İslam düşmanlarının hedefi oldu

Oscar ödüllü Catherine Zeta Jones, türban modelleri tasarladı. İslam düşmanları ise ünlü yıldıza hakaretler yağdırdı. İngiliz aktrist de ırkçılara fotoğrafıyla mesaj yolladı.

Rol model
Dünya, Yeni Zelanda'da yaşanan İslamofobik terör saldırısıyla sarsıldı. Her inanıştan insan, camide namaz kılarken, katledilen 51 Müslüman için ağladı. İslam düşmanları ise yine durmadı. Irkçıların hedefinde bu kez İngiliz oyuncu Catherine Zeta Jones vardı. Oscar ödüllü oyuncu, tasarım işine başladı. Osmanlı sultanlarının kaftanlarına ilgi duyan Jones, son zamanlarda türban modelleri tasarladı. Irkçılar, sırf başörtüsü tasarladığı için üzerinden ünlü yıldıza hakaretler yağdırdı. Çirkin tepkilere aldırış etmeyen Jones, "İnançlara saygı" çıkışı yaptı. Türbanın tüm dünyada kullanıldığını vurguladı. Ünlü yıldız, ayrıca İtalyan oyuncu 'in türbanlı fotoğrafını İnstagram'dan "Loren türbanlara olan sevgimi onaylıyor" notuyla paylaştı.




Jones, sosyal medya hesabına Sophia Loren'in türbanlı fotoğrafını yükledi. "Biraz saygı" diyerek İslam düşmanlarına ders verdi.




Jones'un türban tasarımları otoritelerden tam not aldı.



ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cami saldırısının ardından şehit olan Müslümanlar'la kenetlendi. Başörtüsü takarak Müslümanlar'ın acısını derinden hissetti. Sergilediği örnek tavır, kalpleri fethetti. Ardern, "Başörtüsü takmam insanlara güven verdi" dedi. Ancak Ardern'in başörtüsü hassasiyeti, İslam düşmanlarını rahatsız etti. Ardern'in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.

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