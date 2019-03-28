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  • 28.03.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 17:28

lideri Poroşenko'dan özür diledi

, Devlet Başkanı Poroşenko ile Başkanı Trump arasındaki toplantının uzatılması için 400 bin dolar ödendiği yönündeki haberin yalan olduğunu kabul ederek Ukrayna liderinden özür diledi.

BBC o liderden özür diledi

İngiliz kamu yayın kuruluşu , yaptığı bir yalan haber nedeniyle Devlet Başkanı 'dan özür dileyip neden olunan zararın tazminini kabul etti.

BBC'den yapılan açıklamada, geçen yılın mayıs yayında yayımlanan bir haberde, Poroşenko ile Başkanı arasındaki bir toplantının uzatılması için 400 bin dolar ödendiğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

Ödemenin Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e yapıldığı belirtilen haberin daha sonra BBC'nin internet sitesinden kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Haziran 2017'deki toplantı ile ilgili iddia doğru değildi." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili haberin BBC'nin 'deki bir haber bülteninde de yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Sayın Poroşenko'dan neden olunan sıkıntı dolaysıyla özür dileriz. Tazminat ve mahkeme giderlerini ödemeyi de kabul ettik." ifadesine yer verildi.

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