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  • 28.03.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 15:13

'te 22 katlı binada : Ölü ve yaralılar var

'in başkenti Dakka'da 22 katlı binanın 10'uncu katında çıktı. Yangın sebebiyle çok sayıda kişinin mahsur kaldığı binada ilk belirlemelere göre en az beş kişi hayatını kaybetti.

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