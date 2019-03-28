Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binanın 10'uncu katında yangın çıktı. Yangın sebebiyle çok sayıda kişinin mahsur kaldığı binada ilk belirlemelere göre en az beş kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada yangın çıktı. Binada çok sayıda kişi mahsur kaldı. İtfaiye Birimi yetkilisi İrşad Hüseyin, Banani semtinde ofis olarak kullanılan 'FR Tower' adlı binada yangın çıktığını söyledi. Binada mahsur kalanların olduğu ve kurtarma operasyonuna askeri helikopterlerin katıldığı belirtildi. Yerel basın, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü kaydetti. Bangladeşli yetkililer ilk belirlemelere göre en az beş kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
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