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  • 27.03.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 20:56

'da 13 kişiyi taşıyan

’da, içinde 13 kişinin bulunduğu Mi 8 tipi .

13 kişiyi taşıyan helikopter düştü

yapılan açıklamada, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğü belirtildi.

Kazada ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Helikopterin, tatbikat sırasında zor iklim şartlarında uçuş yaptığı kaydedildi.

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