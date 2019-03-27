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  • 27.03.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 21:15

Gizli larda 15 ceset bulundu

'nın eyaletinde bir sahada, yetkililer  ve kayıp kişilerin yakınları tarafından yürütülen kazı çalışması sonucu gizli  lar ortaya çıkarıldı.

Gizli mezarlarda 15 ceset bulundu

Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, arama ekiplerinin, gizli lardan 12 kişiye ait kalıntılar çıkardığı bildirildi. Açıklamada, mezarlarda 3 cesedin daha belirlendiği ancak bunların henüz çıkarılmadığı kaydedildi.

Savcı Jorge Winckler, kayıp kişilerin yakınlarının da gönüllü olarak katıldığı arama ekiplerinin, Rio Blanco kasabasında birçok şüpheli mezar daha bulduğunu belirtti. bölgesinde, uyuşturucu kartelleri ve kaçırma çetelerinin, rakiplerinin ve kurbanların cesetlerini gömdüğü yüzlerce gizli mezar bulunduğu ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığının İnsan Hakları, Göç ve Nüfustan Sorumlu Müsteşarı Alejandro , geçen ayın başında, hükümetin, ülkede ortadan kaybolan ya da kaçırılan yaklaşık 40 bin kişinin bulunmasına ve kimlik tespitinin yapılmasına yönelik çabaları artıracağını belirtmişti.

Encinas, ülkenin "büyük bir gizli mezar" haline geldiğini ve hükümetin, kayıpların aranması ve yerlerinin tespit edilmesi için yürütülen çalışmaya 20 milyon dolardan fazla finansman sağlanacağını açıklamıştı.

Müsteşar Encinas, ülke genelinde kimliği belirlenememiş yaklaşık 26 bin ceset olduğunu ifade etmişti.

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