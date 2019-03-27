İslam düşmanı Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'da 15 Mart günü 50 Müslüman'ı katletti. İslamofobik terörist, katliamı 17 dakika boyunca Facebook'tan canlı olarak takipçilerine izletti. Youtube da bu görüntülerin yayınlanmasına izin verdi. Saldırının ardından, sosyal medya devi Facebook ve YouTube'a yapılan eleştirilere bir de dava eklendi. Fransız Müslümanlar Konseyi, Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamının canlı yayınına müdahale etmediği gerekçesiyle Facebook ve YouTube'u mahkemeye verdi. Suçlamaların kabul edilmesi halinde, Fransa yasalarına göre 3 yıla kadar hapis cezası ile 75 bin Euro'ya kadar para cezası verilebiliyor.
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