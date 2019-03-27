BMGK, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından Suriye'nin talebi üzerine toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter, Konseyde yaptığı konuşmada, ''Golan Tepeleri'nin Suriye rejimi ve İran tarafından kontrol edilmesine izin verilmesi durumunda rejim, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına göz yumulmuş olacağını'' savundu.

Hunter, ''Bu karar İsrail'in güvenliği açısından kritik stratejik öneme sahip ve ABD, bölgenin istikrarına katkıda bulunacağına inanıyor.'' dedi.

Rodney Hunter, ayrıca ABD'nin Golan kararının Suriye-İsrail ateşkes hattındaki Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü'nü (UNDOF) etkilemeyeceğini belirterek, barış gücü misyonunun bölgede kalması gerektiğini söyledi.

Ancak ABD tek taraflı aldığı bu kararı savunduğu BMGK'de yalnız kaldı. Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.





HİÇBİR HUKUKİ KARARI DEĞİŞTİRMEYECEK

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov keyfi alınan ve dünya düzenine karşı çıkan bu kararın başarısız olmaya mahkum olduğunu belirterek, ''ABD'nin ne sebeple olursa olsun tek taraflı aldığı bu karar, uluslararası hiçbir hukuki kararı değiştirmeyecek.'' dedi.

Konseydeki Avrupa Birliği (AB) üyesi üyesi ülkeler de ABD'nin Golan Tepeleri kararının BMGK kararlarıyla ters düştüğü görüşünü paylaştı.

Daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya BMGK'nin 242, 338 ve 497 sayılı kararlarına atıfta bulunarak Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olmadığını bildirdi.

Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi ise ABD ve İsrail'e sert eleştiriler yöneltti.





DÜŞÜNCESİZ VE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR EĞİLİM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını kınayan Caferi, ''ABD kendi taahhütlerine ters düşüyor. Ülkene utanç getirdin. Bu utanç verici bir karar. Amerikan icraatları tehlikeli çünkü uluslararası siyaseti çarpıtma konusunda düşüncesiz ve benzeri görülmemiş bir eğilimi temsil ediyor.'' dedi.

BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.



KENDİ ÇALIP KENDİ OYNAR

A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında Golan Tepeleri ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, bu bölgeyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) 1967 kararının bulunduğunu anımsattı.

Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğunun bir BM kararı olduğunu belirten Erdoğan, Beşşar Esed'le hukukun iyi olduğu dönemde eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert ile bu sorunun çözülmesi noktasında aracı olduklarını anlattı.

İş bitme noktasına gelip anlaşma imzalanacağı sırada Gazze'nin bombalanmaya başlandığını ve 1500 civarında insanın öldürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii iş orada bitti ve yürümedi. BM bu kararı vermiş olmasına rağmen şu anda Trump maalesef adeta bir Ali kıran baş kesen. Kudüs meselesinde takındığı tavır öyle 'Ben yaptım oldu.' Sen yaptın oldu ile olmuyor bu iş, olmaz. Burada da aynı şeyi yaptı. BM'ye rağmen sen bunu nasıl yaparsın; bir? İki; BM Güvenlik Konseyi var, buna rağmen nasıl yaparsın? Bir defa BM Güvenlik Konseyi üyelerinden bile şu anda buna karşı olanlar var. Başta Rusya, Fransa. Geçenlerde Macron ile görüşmemde baktım o da 'Kesinlikle katılmıyoruz.' dedi. AB aynı şekilde katılmıyor. Sen ne yapıyorsun? Amerika gibi bir devletin başında bulunman sana böyle bir hakkı vermez ki. Şimdi ayın 9'unda İsrail'de seçim var. Bu adam yolsuzluklara bulaşmış bir adam Netanyahu. Yolsuzluk var, her numara var. Hanımı, oğlu için de aynı şeyler söz konusu. Sen kalkıyorsun, Amerika'da geleceğe hazırlık olmak üzere oradaki bazı Yahudi kuruluşlarına şirin görünmek için böyle bir adım atıyorsun. Sen kendin çalıp, kendin oynarsın başka bir şey değil. Dünya da bunu kabul etmiyor zaten, etmez de."