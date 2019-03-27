ABD'nin Venezuela üzerindeki planları devam ediyor. Özellikle elektrik kesintileri ve ambargolar ile fiili operasyon uygulayan Washington yönetimi, askeri operasyon için de hazırlık yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump olası askeri hamleyi doğrularken, Rusya'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini belirtti.

"RUSYA ÇEKİLMELİ"

Rusya'dan yaklaşık 100 askeri personelin cumartesi Caracas'a gitmesi sonrası konuşan Trump, Rus askerlerinin Venezuela'dan çıkması gerektiğini söyledi.

"Rusya çıkıp gitmeli" diyen Trump, 'bunun nasıl başarılacağı' sorusunu şöyle yanıtladı:

"TÜM SEÇENEKLER AÇIK"

Trump, bu açıklamaları seçilmiş Nikolas Maduro hükümetini devirmek için maşa olarak kullandığı Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales'i Beyaz Saray'da ağırlarken yaptı.

Görüşmeye Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Başkan'ın kızı, danışmanı Ivanka Trump da katıldı.

Pence "ABD, Rus askeri uçaklarının varışını nahoş bir provokasyon olarak görüyor" dedi.

Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, Trump yönetiminin desteğiyle kendini tek taraflı olarak Geçici Devlet Başkanı ilan etmişti.

Trump yönetimiyle müttefik ülkeler Guaido'nun başkanlığını tanırken, Rusya, Çin, İran, Türkiye, Küba gibi ülkeler Maduro'yu desteklemeye devam ediyor.

İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN 500 MİLYON DOLAR

Venezuela'daki iktidar değişikliği Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da gündeindeydi. Konuşması sırasında Venezüella'da iktidar değişikliği için ayıracakları bütçeden söz eden Pompeo, Washington yönetiminin bu amaç için 500 milyon dolara kadar harcama yapmayı planladığını ifade etti.

Pompeo, "Bütçe yasa tasarısı, ABD Kongresi'nden Venezüella'daki demokratik dönüşümün desteklenmesi için, 500 milyon doların dış yardım hesaplarına aktarılması da dahil olmak üzere yeni yetkiler istiyor" dedi.