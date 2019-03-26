Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, Golan Tepelerini konuşmak üzere Lübnan Başbakanı ile bir araya gelecek. Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile Golan Tepeleri konusunu görüşeceği ifade edildi.

LÜBNAN'DAN SERT TEPKİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Golan Tepeleri kararına sert tepki gösterdi. Avn, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur." diye konuştu.

GOLAN TEPELERİ KONUSU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalaması tepkiyle karşılandı.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.