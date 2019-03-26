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  • 26.03.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 17:46

Son dakika: "Cezayir'de Buteflika dönemi sona erdi!"

Başkanı, Devlet Başkanlığı pozisyonunun artık boşaldığını duyurdu.

Buteflika dönemi sona erdi!

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, Başkanı Ahmed Gaid Salah, ülkedeki devlet başkanlığı pozisyonunun boşaldığını açıkladı.

Salah, halkın taleplerinin meşru olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflikayerine Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın 45 gün boyunca görev yapacağını ifade etti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması ülkede bir süredir lara neden oluyordu.

18 Nisan'da cumhurbaşkanlığı lerinin yapılması planlanıyordu. Ancak yoğun protestoların ardından; Buteflika 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayirliler 11 Mart'ta duyurulan kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyordu.

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