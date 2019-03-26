Rumlar saçmaladı

KKTC'deki üniversitelerin uluslararası iş birliklerinde yer almalarını engelleme faaliyetlerini sürekli hale getiren Rum yönetimi, yine bir skandala imza attı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki (DAÜ) "Fizik Günleri"ne katılmak üzere Japonya'dan Ada'ya gelen Yrd. Doç. Dr. Tomotako Kitamura'nın KKTC'ye girişi engelledi. Larnaka Havalimanı'nda "Giremezsiniz, yasa dışıdır" gerekçesiyle 9 saat havalimanında bekletilen Kitamura, "Saçmalık" dedi.
- Dünya
- 26.03.2019
- Gazete
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