Bugünkü
Takvim

saçmaladı

Rumlar saçmaladı
KKTC'deki üniversitelerin uluslararası iş birliklerinde yer almalarını engelleme faaliyetlerini sürekli hale getiren Rum yönetimi, yine bir skandala imza attı. 'ndeki (DAÜ) "Fizik Günleri"ne katılmak üzere 'dan Ada'ya gelen Yrd. Doç. Dr. Tomotako Kitamura'nın 'ye girişi engelledi. Larnaka Havalimanı'nda "Giremezsiniz, yasa dışıdır" gerekçesiyle 9 saat havalimanında bekletilen Kitamura, "Saçmalık" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriRumlar saçmaladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri