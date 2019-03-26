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  • 26.03.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 11:48

Lübnan'dan Trump'ın skandal kararına sert tepki!

, 'nin kararına "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur." diyerek sert tepki gösterdi.

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