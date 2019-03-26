Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Golan Tepeleri kararına sert tepki gösterdi. Avn, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur." diye konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Golan Tepeleri kararına sert tepki gösterdi. Avn, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur." diye konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
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