Güney Afrika ülkesi Botsvana'da pilot Charl Viljoen, bir partiye katılan eşi Natasha ile kavga etti. Sinirlenen pilot, daha sonra Sir Seretse Khama Havaalanı'ne gitti. Beechcraft Super King Air model uçağa bindi. Pilot, bir süre alçak uçuş yaptıktan sonra rotayı eşinin de içinde bulunduğu Matsieng Uçuş Kulübü'ne çevirdi. Öfkeli pilotun uçakla binaya dalması sonucu tam bir facia meydana geldi. Tesisin hava trafik kontrol kulesi ateş alıp yıkılırken, park halindeki 13 aracın da yandığı bildirildi. Korkunç olayda sadece uçakla binaya dalan çılgın pilotun öldüğü bildirildi. Viljoen'un, havalimanındaki Beechcraft Super King Air model uçağını çaldığı iddia edildi.
- Dünya
- 26.03.2019
- Gazete
Kamikaze koca
Pilot, karısına kızdı. Havalandığı uçakla eşinin bulunduğu binaya kamikaze dalışı yaptı. Öfkeli koca kurtarılamadı.
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