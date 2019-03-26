İran’da yağış felaketi: 14 ölü

İran'ın kuzeyinde başlayan sel felaketi, güney şehirlerini de vurdu. İran'ın güneybatısındaki Şiraz şehrinde hayatı felç eden yoğun yağış ve sel can kaybına neden oldu. İran Acil Durumlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Şiraz şehrinde 14 kişinin öldüğünü, 35 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kolivend, felaketin devam edeceğini ve can kaybında artış yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bölgede alınan önlemlerin de oldukça yetersiz olduğuna dikkat çekildi.
- Dünya
- 26.03.2019
- Gazete
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