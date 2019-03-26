İngiliz medyası May'in istifasını istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit yanlısı isimlere, AB ile uzlaştığı Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğu mesajını verdiği belirtildi. 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti. İngiliz medyası da May'in istifa etmesini istedi.
- Dünya
- 26.03.2019
- Gazete
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