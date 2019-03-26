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Başbakan Jacinda Ardern'e "2020 Nobel Barış Ödülü" verilmesi amacıyla kampanya düzenlendi

Nobel’lik hoşgörü
'da yaşanan k terör, insanlığı kahretti. Camide şehit edilen 50 Müslüman'ın acısı, yüreğimizi paramparça etti. İslam düşmanı teröristin adını anmayan Başbakan Jacinda Ardern, şehitlere saygı için başörtüsü takarak acıyı derinden hissetti. Ardern'e, birleştirici tavrı nedeniyle "2020 Nobel Barış Ödülü" verilmesi amacıyla kampanya düzenlendi. Toplanan imza sayısı 20 bini geçti. Öte yandan Ardern, Christchurch'teki Al Noor ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısını Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun araştıracağını söyledi.



Her inanıştan insan, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına tepki gösterdi. 'taki 'nda toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan binlerce kişi, İslamofobi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

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