Başbakan Jacinda Ardern'e "2020 Nobel Barış Ödülü" verilmesi amacıyla kampanya düzenlendi

Yeni Zelanda'da yaşanan İslamofobik terör, insanlığı kahretti. Camide şehit edilen 50 Müslüman'ın acısı, yüreğimizi paramparça etti. İslam düşmanı teröristin adını anmayan Başbakan Jacinda Ardern, şehitlere saygı için başörtüsü takarak acıyı derinden hissetti. Ardern'e, birleştirici tavrı nedeniyle "2020 Nobel Barış Ödülü" verilmesi amacıyla kampanya düzenlendi. Toplanan imza sayısı 20 bini geçti. Öte yandan Ardern, Christchurch'teki Al Noor ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısını Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun araştıracağını söyledi.
Her inanıştan insan, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına tepki gösterdi. New York'taki Times Meydanı'nda toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan binlerce kişi, İslamofobi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Her inanıştan insan, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına tepki gösterdi. New York'taki Times Meydanı'nda toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan binlerce kişi, İslamofobi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
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