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  • 25.03.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 13:16

Trump ABD'yi sarsan soruşturmasından aklandı

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2 yıldır yürüttüğü soruşturmasının sonucunda ABD Başkanı 'ın veya seçim kampanya ekibinin Rusya ile gizli iş birliğine girdiği yönünde bir sonuca ulaşmadı. ABD Kongresindeki Demokratlar sürecin takipçisi olacaklarını söylerken, nihai kararı verecek olan Adalet Bakanlığı ise Trump'ın şimdiden aklandığını açıkladı.



Yaklaşık 2 yıldır ABD gündemini meşgul eden ve cuma günü Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından tamamlanan Rusya soruşturmasının ilk sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "başkanlık seçim sürecinde Rusya ile gizli iş birliği" iddialarından aklandığına işaret ediyor.

Ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği olduğu iddiaları üzerine 17 Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı Mueller'in başlattığı soruşturma cuma günü tamamlandı.

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