



Yaklaşık 2 yıldır ABD gündemini meşgul eden ve cuma günü Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından tamamlanan Rusya soruşturmasının ilk sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "başkanlık seçim sürecinde Rusya ile gizli iş birliği" iddialarından aklandığına işaret ediyor.

Ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği olduğu iddiaları üzerine 17 Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı Mueller'in başlattığı soruşturma cuma günü tamamlandı.

