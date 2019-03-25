Gazze'den İsrail'e roketli saldırı!

"Şaron bölgesinde verilen alarmın ardından Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına doğru roket atıldığı tespit edildi." açıklaması yapıldı.

İsrail polisi, merminin Sharon bölgesindeki Mishmeret topluluğundaki bir evi vurduğunu doğruladı. Ev yanmaya başladı ve kısmen çöktü, ancak olay yerine hızla gelen itfaiyecilerin müdahalesiyle alevleri söndürüldü. Olayda 6 kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yakınlarına atılan roket sebebiyle ABD ziyaretini yarıda kesme kararı aldı. Russia Today, Netanyahu'nun saldırıya karşılık verileceğini söylediğini bildirdi.