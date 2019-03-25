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  • 25.03.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 09:45

'den 'e roketli saldırı!

Son dakika... Şeridi'nden atılan roket, 'in merkezindeki bir evi vurdu. Sabah erken saatlerde atılan roket alarma geçirdi. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların Meir Hastanesine kaldırıldığı açıklandı. medyası, 'ın, İsrail güçlerince düzenlenebilecek karşı saldırı için hazırlıklara başladığını duyurdu. Saldırı haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ABD'den ayrılarak, ülkeye geri dönmek üzere yola çıktı.

Gazze'den İsrail'e roketli saldırı!

"Şaron bölgesinde verilen alarmın ardından Şeridi'nden topraklarına doğru roket atıldığı tespit edildi." açıklaması yapıldı.

İsrail polisi, merminin Sharon bölgesindeki Mishmeret topluluğundaki bir evi vurduğunu doğruladı. Ev yanmaya başladı ve kısmen çöktü, ancak olay yerine hızla gelen itfaiyecilerin müdahalesiyle alevleri söndürüldü. Olayda 6 kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakınlarına atılan roket sebebiyle ABD ziyaretini yarıda kesme kararı aldı. , Netanyahu'nun saldırıya karşılık verileceğini söylediğini bildirdi.

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