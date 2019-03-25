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  • 25.03.2019 22:05
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 22:10

, yolcuları yanlış ülkeye götürdü!

uçağı, 'nın kentine gitmesi gerekirken yanlışlıkla 'nın başkenti Edinburgh'a iniş yaptı.

Pilot yanlış anlayınca bakın ne yaptı?

'dan havalanan uçağı, pilota yanlış bilgi verilmesi nedeniyle yerine 'ya gitti.

Yolcular, hatayı ancak pilotun Edinburgh'a yaklaşıldığını açıklamasıyla öğrenirken, uçak yakıt alımı ve 2,5 saatlik beklemenin ardından 800 kilometre uzaklıktaki 'a doğru yola çıktı.

Havayolu firmasından yapılan açıklamada, yanlışlığın sebebini bulmak için British Airways adına bu uçuşu gerçekleştiren WDL Havacılık ile çalışıldığı belirtildi.

WDL Havacılıktan ise "talihsiz karışıklığın" nedeninin belirlenmesine çalışıldığı açıklandı.

Yetkililer, pilotun kendisine verilen uçuş planı çerçevesinde hareket ettiğini ve aynı planı izleyen hava kontrolörlerinin de herhangi bir yanlışlıkla karşılaşmadığını kaydetti.

BBC'ye konuşan yolculardan Sophie Cooke ise pilotun Edinburgh'a iniş yapmak üzere olduğunu duyurduğu zaman herkesin şaka zannettiğini söyledi.

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