İngiltere merkezli yayın kuruluşu ITV'nin siyaset editörü Robert Peston, Başbakan Theresa May'in Brexit yanlısı isimlere, AB ile uzlaştığı Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğu mesajını verdiğini belirtti.

Öte yandan Birleşik Krallık parlamento üyesi Nigel Evans da, Muhafazakar Parti milletvekillerinin, Başbakan May'in anlaşmasının onayının ardından parti liderliğinin tekrar görüşülmesini istediklerini söyledi.

Bugün BBC Radio'ya konuşan Evans, "Açıkça görülüyor ki bir grup kişi, biz ve Avrupa Birliği arasındaki gelecek ticaret ilişkilerini konu alan görüşmelerin bir sonraki aşamasında Başbakan May'in yer almasını istemiyor." dedi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Brexit karşıtlarının geçtiğimiz cumartesi günü Londra'da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.