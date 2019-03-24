Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 24.03.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 19:10

Son dakika... Trump, skandal kararnameyi yarın imzalıyor

Dışişleri Bakanı Vekili ve  , Başkanı 'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile  'da yapacağı görüşmede işgal altındaki 'ni "İsrail  toprağı" kabul eden kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Trump, skandal kararnameyi yarın imzalıyor

Dışişleri Bakanı Vekili ve , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail basınında, Trump'ın yarın Netanyahu ile 'da yapacağı görüşmede 'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı yönündeki haberleri doğruladı.

Açıklamasında, İsrail ile ilişkilerinin, "hiç olmadığı kadar iyi" olduğunu söyleyen Katz, "Başkan Trump, yarın Başbakan Netanyahu'nun huzurunda, İsrail'in Golan'daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak." ifadesini kullandı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'ta bulunan Netanyahu, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile görüşecek. Trump ile Netanyahu salı günü yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Trump, skandal kararnameyi yarın imzalıyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri