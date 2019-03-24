Kraliçe çıldırdı!

İngiltere Kraliyet ailesinde kaos büyüyor. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta evlenen Meghan Markle, yıl sonuna kadar geçen altı aylık süreçte de gardrobu için hatırı sayılır miktarda bir harcama yapmıştı. Yani Markle, gardrobu için 570 bin sterlin harcadı. Bu rakama Markle için ünlü moda markaları tarafından hazırlanan özel dikim kıyafetler, ayakkabı, çanta ve diğer aksesuarlar da dahil.
Kraliçe II. Elizabeth'in bu konuda defalarca uyarısına rağmen lüks tutkusundan vazgeçmeyen Markle'ın hamilelik süresinde de harcamalara ara vermedi. Nisan ayında ilk bebeğini dünyaya getirecek olan Düşes, doğum esnasında kendisine destek olması için bir doğum koçu da tuttu.
Kraliçe II. Elizabeth'in bu konuda defalarca uyarısına rağmen lüks tutkusundan vazgeçmeyen Markle'ın hamilelik süresinde de harcamalara ara vermedi. Nisan ayında ilk bebeğini dünyaya getirecek olan Düşes, doğum esnasında kendisine destek olması için bir doğum koçu da tuttu.
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