İngilizler’den milyonluk isyan

İNGİLTERE'DE dün farklı kentlerde 'Halka Bırakın' yürüyüşü gerçekleşti. Hyde Park'tan başlayan etkinliğe yaklaşık 1 milyon İngiliz katıldı. Şarkılar, pankartlar ve AB bayraklarıyla Parlamento binasına yürüyenler, hep bir ağızdan İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması sürecine tepki gösterdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasını isteyen İngilizler, yeniden referandum yapılmasını istedi.
- Dünya
- 24.03.2019
- Gazete
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