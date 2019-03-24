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’den milyonluk isyan

İngilizler’den milyonluk isyan
İNGİLTERE'DE dün farklı kentlerde 'Halka Bırakın' yürüyüşü gerçekleşti. 'tan başlayan etkinliğe yaklaşık 1 milyon İngiliz katıldı. Şarkılar, pankartlar ve bayraklarıyla Parlamento binasına yürüyenler, hep bir ağızdan 'nin AB üyeliğinden ayrılması sürecine tepki gösterdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasını isteyen İngilizler, yeniden referandum yapılmasını istedi.

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