Şirin’e darbe!

Mısır'da darbeci Sisi, muhalif sanatçılara da darbe indirdi. Mısırlı şarkıcı Şirin Abdulvehhab, Bahreyn konserinde "Rahatça konuşabiliyorum. Çünkü Mısır'da konuşanlar hapse giriyor" dedi. Müzisyenler Sendikası, şarkıcıyı "ulusal güvenliğe zarar veren açıklamalarda bulunmak" suçlamasıyla ülkede çalışmaktan men etti. Mısır'da muhalifler aleyhinde suç duyurusunda bulunmakla tanınan Semir Sabri de Şirin hakkında suç duyurusunda bulundu. Çalışma yasağı getirilen şarkıcı Şirin, 2017 yılında Nil suyundan içmenin bilharziasis hastalığına (yöreye özgü bir hastalık) sebep olduğunu söylemesi nedeniyle altı ay hapse mahkum edilmişti.
- Dünya
- 23.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.