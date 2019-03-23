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  • 23.03.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 15:46

Başkanı Trump 'Golan' belgesini imzalayacak mı?

'in Kanal 12 televizyonun haberinde Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25-26 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaret sırasında 'nin 'deki "İsrail'in egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı aktarıldı.

Gerginliği arttıracak iddia: Trump imzayı atıyor!

Beyaz Seray yetkililerinin Suriye'ye ait 'ni "'in toprağı" olarak kabul edilecek belge üzerinde çalıştıkları ifade edilen haberde, Başkan Trump'ın söz konusu belgeyi imzalaması halinde bu adımın İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim üzerindeki etkisine işaret edildi.

"BÜYÜK BİR NİMET"

Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasının seçim öncesi Netanyahu için "büyük bir nimet" olduğuna vurgu yapılırken, Başkanı'nın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret sırasında imzalaması halinde bunun erken seçimde İsrail Başbakanına büyük bir destek olacağı kaydedildi.

Öte yandan her ne kadar Trump, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını "uzun zamandır" düşündüğünü ileri sürse de, İsrail basını bu adımın 9 Nisan'da ülkede yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun elini güçlendireceği konusunda hemfikir.

25 MART'TA GÖRÜŞECEKLER

Resmi ziyaret kapsamında Washington'a gidecek olan Netanyahu, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile görüşecek. Trump ile Netanyahu 26 Mart'ta da yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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su Cin deki son patlama, önceki büyük patlamalarda ayni sekilde, sabotajdi degilmi? gercektenmi daha beterini yaparlarsa sasirmam... insan bu kadar ucuz et olamaz, bunlarida hesaba ekleyelim.

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cevapla 23.03.2019 16:07
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