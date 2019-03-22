Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze'deki sivil protestoculara yönelik kasıtlı biçimde ölümcül ve aşırı güç kullanımını kınayan kararı kabul etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze'deki sivil protestoculara yönelik kasıtlı biçimde ölümcül ve aşırı güç kullanımını kınayan kararı kabul etti. Ayrıntılar geliyor...
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