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  • 22.03.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 12:02

'den 'e kınama

, 'in 'deki sivil protestoculara yönelik kasıtlı biçimde ölümcül ve aşırı güç kullanımını kınayan kararı kabul etti.

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