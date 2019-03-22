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  • 22.03.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 18:58

Avrupa'nın ortasında iğrenç provokasyon! Kur’an-ı Kerim yaktılar

Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını engellemek isteyen (Stram Kurs) lideri , Kur’an-ı Kerim yaktı.

Avrupa'nın ortasında iğrenç provokasyon! Kur’an-ı Kerim yaktılar

'da geçen cuma iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını protesto etmek amacıyla, Parlamentosu önünde kılınan cuma namazı ların tahrikleri altında gerçekleşti.

NAMAZ KILINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Gerekli yasal izinlerin alındığı Danimarka Parlamentosu önünde yapılan cuma namazı organizasyonuna yönelik karşıt gösteri düzenleyen bir grup aşırı sağcı, bayrağı taşırken havalı kornalar ile gürültü yaparak namazın kılınmasını engellemeye çalıştı.

KUR'AN-I KERİM YAKTI
ve İslam karşıtı hareketinin lideri ise yakarak namaz kılanları kışkırtmaya çalıştı. Polisin parlamento önüne yaklaştırmadığı Paludan ve yandaşları, cuma namazının kılındığı meydanın yaklaşık yüz metre yakınında eylemlerini gerçekleştirdi.

Danimarka Halk Partisi Milletvekili aşırı sağcı Martin Henriksen de cuma namazı kılmak için parlamento önünde toplanan kalabalığı tahrik etti. Henriksen, medya mensuplarına açıklama yapmadan önce cuma namazının kılındığı alanda dolaşarak göstericilere sözlü tacizde bulundu.

Danimarka Parlamentosu Başkanı Pia Kjaersgaard, daha önce yaptığı açıklamada, parlamento önünde cuma namazı kılınmasına karşı olduğunu söylemişti.

Kopenhag polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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