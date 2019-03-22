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  • 22.03.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 13:57

Avrupa Birliği'nden Trump'ın kararıyla ilgili açıklama: Tanımıyoruz

Avrupa Birliği, lideri Trump'ın 'nin 'e ait olduğu yönündeki kararını tanımayacağını duyurdu.

AB'den Trump'a tokat gibi cevap!

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